Bergamo, la denatalità taglia la forza lavoro : 17mila unità in otto anni

Nel 2030 in provincia di Bergamo ci saranno 17mila persone in meno in età lavorativa, mentre in Italia si stima un calo di quasi 2 milioni di lavoratori nello stesso arco temporale (5,3%). Bergamo è tra le province con un calo contenuto, che si attesta al 2,4%, ma se non saranno adottate a livello nazionale politiche di ampio respiro per arginare il calo demografico, attrarre flussi migratori per la forza lavoro e favorire sui territori soluzioni che armonizzino i tempi di vita e lavoro sarà difficile invertire la tendenza in atto. Le stime provengono da un’indagine de «Il Sole 24 Ore», che ha rielaborato le tendenze demografiche in atto su dati Istat. Bergamo in qualche modo riesce a parare i colpi del calo in atto su larga scala, rientrando nel gruppo di province in cui la riduzione della popolazione attiva in età lavorativa (15-64 anni) sarà inferiore al 3% (Brescia presenta, per esempio, numeri simili con una contrazione prevista di 18mila lavoratori, -2,3%), mentre analizzando la fascia 15-29 anni il territorio orobico registrerà un incremento di oltre 4.700 persone, +2,8%. Tuttavia le medesime stime, applicate alla fascia 30-64 anni, portano in dote un calo di quasi 22mila persone attive nel 2030.