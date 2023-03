Bergamo, Poste Italiane lancia il servizio di consegna degli alimenti freschi

Poste Italiane lancia a Bergamo il servizio di corriere espresso «fresh» per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi grazie alla partnership tra la sua controllata Mlk Deliveries e la Mazzocco Srl, società del Gruppo di sistemi logistici Italtrans. Oltre che a Bergamo le consegne «fresh» di Poste Italiane sono già operative in molte città, fra le quali Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze e saranno estese a breve in tutti i principali capoluoghi. I prodotti acquistati online viaggeranno su automezzi refrigerati e saranno recapitati nella fascia oraria prescelta dal cliente .