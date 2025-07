Bergamo, stalle assediate dall’afa: cala la produzione di latte

Le stalle bergamasche sono in emergenza: le mucche stremate dalle alte temperature producono mediamente il 10% di latte in meno. Coldiretti Bergamo segnala un calo produttivo diffuso in tutta la provincia, causato da un’ondata di calore lunga e opprimente. «Nonostante la nostra stalla sia molto aperta e dotata di ventole che funzionano senza sosta per contrastare l’afa e ridurre l’impatto dello stress da caldo sugli animali abbiamo comunque rilevato una significativa perdita produttiva di latte» spiega Mario Facchinetti, allevatore di Brignano Gera D’Adda.

Ventilatori e nebulizzatori per gli animali

Il clima ideale per le mucche è tra i 22 e i 24 gradi – spiegano da Coldiretti –. Quando si superano queste soglie, cala l’appetito, aumenta il consumo di acqua e la produzione di latte crolla. Per contenere i danni e salvaguardare gli animali, negli allevamenti bergamaschi è scattato il piano anti-afa: ventilatori accesi tutto il giorno, nebulizzatori in azione, acqua fresca sempre disponibile agli abbeveratoi, e razioni alimentari riviste con l’aggiunta di sali minerali e pasti più leggeri, distribuiti a piccole dosi per evitare lo stress digestivo.

Aumentano le spese per gli allevatori