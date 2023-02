Bonus mobili confermato: il «tetto» è di 8mila euro

Pur con un trend di spesa in discesa, il bonus mobili è stato confermato almeno sino al 2024. Quest’anno il tetto massimo su cui calcolare la detrazione Irpef del 50% scende a ottomila euro di acquisti (lo scorso anno erano diecimila, nel 2021 16mila) e nel 2024 si ridurrà ancora, con una spesa massima su cui detrarre pari a 5mila euro; ma restano comunque cifre importanti per chi acquista mobili, in particolare se si tratta di giovani coppie. Ricordiamo che oltre ai mobili per arredare l’abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione riguarda anche l’acquisto dei grandi elettrodomestici, come forni (classe energetica non inferiore alla A) lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie (classe E), frigoriferi e congelatori (classe F).