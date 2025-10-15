Bonus mobili per il 2025, ecco i limiti e le condizioni da sapere

Con la prima puntata dedicata al bonus mobili 2025, ha debuttato «Radio Tax – Guide fiscali», il nuovo format dell’Agenzia delle Entrate che propone sui sei canali social delle Entrate, episodi brevi, chiari e immediati (citando anche casi pratici), per fornire con parole semplici ed essenziali le informazioni fiscali più interessanti e d’attualità. Temi che possono risultare per molti contribuenti complessi (es. detrazioni, bonus fiscali e servizi digitali) vengono trattati in modo immediato e facilmente fruibile, in linea con due parole chiave: informazione e semplicità. Nel primo video podcast caricato su YouTube, si spiegano con un linguaggio semplice e diretto le agevolazioni appunto del bonus mobili 2025.

Come funziona la detrazione

Vediamole in estrema sintesi. La detrazione è pari al 50% sulle spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con classe energetica non inferiore alla A (forni), E (lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie), F (frigoriferi e congelatori) acquistati entro il 31 dicembre 2025. Necessario che tali prodotti siano collegati a lavori di ristrutturazione dell’abitazione. Interventi di tipo straordinario sui singoli appartamenti (es. abbattimento e/o costruzione di nuove pareti interne, sostituzione della caldaia, a patto che ci sia un risparmio energetico superiore alla situazione precedente); non valgono invece, ad esempio, le tinteggiature (manutenzione ordinaria), a meno che non siano sulle parti comuni di un condominio: in questo caso, ok alla detrazione sugli acquisti di beni destinati all’arredamento, sempre però solo delle parti comuni.

Come calcolare la detrazione