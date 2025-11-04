Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

Buono Scuola, al via le domande: Regione Lombardia stanzia 24 milioni per le famiglie

DA SAPERE. Le famiglie lombarde possono presentare domanda per il Buono Scuola relativo all’anno scolastico 2025/2026, la misura della Dote Scuola promossa da Regione Lombardia per sostenere la spesa di iscrizione e frequenza degli studenti che frequentano scuole primarie e secondarie, sia statali che paritarie.

Studenti a scuola
Studenti a scuola

Bergamo

L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi ha sottolineato come il Buono Scuola rappresenti «un impegno concreto di Regione Lombardia per garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa delle famiglie».

Il contributo, ha spiegato, «sostiene chi, pur avendo un reddito medio o basso, sceglie per i propri figli un percorso scolastico coerente con i propri valori e le proprie aspirazioni, sia esso in una scuola statale o paritaria».

Tironi ha inoltre evidenziato che «non si tratta solo di un aiuto economico, ma di un segnale di attenzione verso tutte le famiglie lombarde», aggiungendo che «una scuola più libera e accessibile è una scuola più giusta e capace di valorizzare i talenti di ciascuno».

Chi può fare domanda

Possono accedere al contributo le famiglie con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Il contributo è a fondo perduto e la domanda si presenta tramite autocertificazione, senza necessità di allegare documenti.

Scadenze e modalità

Le richieste devono essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia, autenticandosi con Spid, Cie o Cns/Crs, fino alle ore 12 dell’11 dicembre 2025.
Al termine della procedura, l’utente riceverà via email la conferma di ricezione con il numero identificativo della domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
Scuola
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Sociale
famiglia
Simona Tironi
regione lombardia