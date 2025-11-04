Economia / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025
Buono Scuola, al via le domande: Regione Lombardia stanzia 24 milioni per le famiglie
DA SAPERE. Le famiglie lombarde possono presentare domanda per il Buono Scuola relativo all’anno scolastico 2025/2026, la misura della Dote Scuola promossa da Regione Lombardia per sostenere la spesa di iscrizione e frequenza degli studenti che frequentano scuole primarie e secondarie, sia statali che paritarie.
Bergamo
L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi ha sottolineato come il Buono Scuola rappresenti «un impegno concreto di Regione Lombardia per garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa delle famiglie».
Il contributo, ha spiegato, «sostiene chi, pur avendo un reddito medio o basso, sceglie per i propri figli un percorso scolastico coerente con i propri valori e le proprie aspirazioni, sia esso in una scuola statale o paritaria».
Tironi ha inoltre evidenziato che «non si tratta solo di un aiuto economico, ma di un segnale di attenzione verso tutte le famiglie lombarde», aggiungendo che «una scuola più libera e accessibile è una scuola più giusta e capace di valorizzare i talenti di ciascuno».
Chi può fare domanda
Possono accedere al contributo le famiglie con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Il contributo è a fondo perduto e la domanda si presenta tramite autocertificazione, senza necessità di allegare documenti.
Scadenze e modalità
Le richieste devono essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia, autenticandosi con Spid, Cie o Cns/Crs, fino alle ore 12 dell’11 dicembre 2025.
Al termine della procedura, l’utente riceverà via email la conferma di ricezione con il numero identificativo della domanda.
