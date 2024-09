Cacao e burro, prezzi alle stelle. E il panettone sarà «salato»

Manca la materia prima

Ma il problema, oltre alla speculazione, è che non c’è la materia prima. I burri migliori sono quelli del nord Italia ma non si trovano. E anche dell’uvetta che usavamo, quella australiana, ce n’è sempre meno». Per i burri bisogna ripiegare su quelli tedeschi e francesi, di ottima fattura ma con prezzi «alle stelle». Peggio va per l’uvetta. La selezione turca, di prima qualità, è fuori dal mercato a causa degli eventi atmosferici che hanno inciso sul raccolto; per averla bisogna rivolgersi alla Cina o al Sudamerica. «Ma non è bella – commenta Rodeschini –. E comunque è stata acquistata dalle industrie che la lavorano. È molto scura e secca».

«Ripercussioni sul consumatore»

La situazione «non va bene» per Riccardo Schiavi, titolare de La Pasqualina, «specialmente per il consumatore finale su cui si ripercuotono i rincari. In un anno e mezzo il cacao è triplicato e il caffè è salito dell’80%. E in questi giorni anche latte e derivati sono cresciuti del 10%». Alla Pasqualina qualche aggiustamento sui prezzi ci sarà dal 1° ottobre. «Abbiamo comunicato ai clienti che aumenteremo alcuni prezzi di caffetteria e croissanteria. Il croissant da 1,50 a 1,80 euro. Il caffè al banco da 1,30 a 1,40 euro». E così a ruota per cappuccino e affini. Anche il panettone sarà un po’ più caro, da 42 a 44 euro. Alzare i prezzi non è mai piacevole, ma questa volta Schiavi si dice tranquillo: «Ho aumentato tante volte nella mia vita, ma in questo momento sono sereno perché so di non avere alternative».