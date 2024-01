Canone Rai ridotto da 90 a 70 euro, ma resta l’addebito in bolletta

Buone notizie sul fronte del canone Rai Tv, che con la legge di bilancio 2024 quest’anno viene ridotto da 90 a 70 euro.

Per i cittadini per i quali l’addebito del canone avviene dal 2016 in automatico nella bolletta dell’energia elettrica (in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre) o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetta alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non devono fare nulla.

In caso di mancato addebito, invece, occorre verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, così come per i contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali non è stato possibile, per problematiche diverse, l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, il versamento del canone dovuto va effettuato per l’intera annualità (pari quindi a 70 euro) entro il 31 gennaio 2024, tramite il modello F24, inserendo il codice tributo TVRI (per rinnovo abbonamento) o TVNA (per nuovo abbonamento). Tra i contribuenti in questione che devono ricorrere al modello F24 citiamo, ad esempio, i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv Rai. Il modello F24 deve essere utilizzato anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Chi è esonerato dal pagamento