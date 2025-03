Caro bollette, 3 miliardi a famiglie e imprese

Un contributo straordinario di 200 euro con un Isee fino a 25mila euro. Che può salire a 500 per chi già riceve il bonus sociale. Ma anche due anni in più per il passaggio al mercato libero dei vulnerabili. Aiuti alle imprese. E misure di sistema per garantire più trasparenza. Con il decreto bollette, approvato dal consiglio dei ministri, il governo mette in campo un pacchetto da 3 miliardi di aiuti per proteggere famiglie e imprese dal caro-bollette.

«Una risposta immediata alla necessità del momento, ma anche scelte di lungo periodo», spiega la premier Giorgia Meloni, che dopo aver bocciato le prime ipotesi perché non abbastanza efficaci ora appare soddisfatta e ci mette la faccia: questo è quello che serve all’Italia, dice, «scelte coraggiose e strutturali». Al termine di un consiglio dei ministri durato poco più di mezz’ora, che approva anche il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, scendono in conferenza stampa i ministri competenti, il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti e quello dell’Ambiente Gilberto Pichetto.

Le misure

Ma la presidente del Consiglio appare negli stessi istanti in video sui social e per due minuti, seduta alla scrivania (dove si nota una collezione di pupazzetti ed evidenziatori), illustra le misure. Quasi sovrastando a distanza le voci dei due ministri cui proprio lunedì aveva indirizzato l’insoddisfazione per il lavoro fatto, decidendo di rinviare il cdm.