«Caro gas, cassa “scontata” per le imprese. Ok lavoro di notte e il sabato se c’è intesa»

Sarà un autunno caldo per imprese e lavoratori. Per contrastare le conseguenze dei rialzi di gas ed energia elettrica su produzione e occupazione è in arrivo un decreto del governo sulla cassa integrazione scontata della contribuzione addizionale . Un provvedimento che si aggiungerà alle nuove causali - crisi di mercato, mancanza di materia prima e componenti - utilizzabili dalle aziende, che dal canto loro stanno anche studiando possibili riorganizzazioni dei turni di lavoro per sfruttare i momenti di minor costo dell’energia. Stessa direzione nella quale suggerisce di andare la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ieri, in un’intervista a La Stampa. ha dichiarato: «Alcuni processi industriali potrebbero passare al fine settimana oppure di notte».