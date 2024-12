Caro panettone? Pesano gli aumenti di burro e uova

Si cerca la qualità

«Oggi le famiglie comprano meno ma nel posto giusto – conferma Massimo Ferrandi, presidente di Aspan, l’associazione che raggruppa i panificatori di tutta la provincia di Bergamo -. Rispetto al passato, sto notando come si è acuita la sensibilità della gente verso i prodotti artigianali: un trend in crescita che fa ben sperare per la nostra categoria. Si tratta di un’ottima notizia, visto che per anni abbiamo faticato a far conoscere la differenza del nostro prodotto rispetto a quello industriale, mentre oggi in molti si informano su lievito madre ed ingredienti utilizzati per il dolce tipico natalizio – prosegue Ferrandi -. Per il Natale 2024 abbiamo ricevuto tante richieste per le pezzature da 500 e 750 grammi con la maggior parte dei clienti che ha scelto la versione tradizionale, affiancata dall’immancabile farcitura al cioccolato. Già da novembre, però, in tantissimi si sono portati avanti per assaggiare panettoncini da 100 o 300 grammi per poi ordinare la versione standard da consumare durante le festività – conclude Massimo Ferrandi -. Nel 2023 i rincari avevano superato in media il 10%, mentre quest’anno siamo intorno al 5%. Bisogna però considerare che alcuni ingredienti, come il burro, sono raddoppiati (da 5,80 a 9,80 al chilo), il tuorlo è aumentato del 25% e si fa persino fatica a reperirlo, mentre abbiamo fatto fatica con l’uvetta australiana, a causa di siccità e incendi che hanno compromesso la produzione».