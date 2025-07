Carrefour, voci di vendita: lavoratori in agitazione

Hanno chiesto di smentire la notizia di una possibile uscita di Carrefour dal mercato italiano, ma hanno ricevuto risposte «evasive», per questo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs proclamano lo stato di agitazion e . Nel comunicato congiunto, diffuso dopo l’incontro di lunedì 21 luglio con l’azienda, le tre sigle spiegano: «Da mesi chiediamo a Carrefour investimenti nella rete vendita per risollevare un andamento dei fatturati che ha generato perdite importanti e peggiorato le condizioni di lavoro. Sulla possibile vendita tutti i livelli dell’impresa hanno dato risposte evasive».

In Italia, la multinazionale francese occupa oltre 10mila dipendenti diretti e circa 14mila nella rete vendita in franchising. In Bergamasca i supermercati sono 11, tre dei quali in città, con oltre 200 addetti, come riportano i referenti provinciali di Filcams e Fisascat. Dieci i franchising Carrefour Express, 7 dei quali a Bergamo.