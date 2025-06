Casa, bonus del 36% per i sistemi di sicurezza

Tra le agevolazioni confermate nell’anno in corso, vi è anche il bonus sicurezza. Per ottenerlo non è necessaria una specifica domanda, basta inserire i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2025 per mettere al sicuro l’abitazione nella dichiarazione dei redditi: ciò consentirà una detrazione fiscale Irpef pari al 36% (rispetto al 50% dello scorso anno), da ripartire in 10 quote annuali (di pari importo), con un tetto massimo di spesa pari a 48mila euro (la metà rispetto al 2024).

Chi ne può beneficiare

Ne possono beneficiare tutti i contribuenti, senza limiti di reddito, che siano proprietari, inquilini o comodatari. La misura riguarda tutti quegli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come, ad esempio: furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. Rientrano, ad esempio, le spese sostenute per l’installazione di rilevatori (allarmi) di apertura e di effrazione sui serramenti; foto e videocamere; rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; collocazione di grate sulle finestre o loro sostituzione, così come tapparelle metalliche con bloccaggi, saracinesche, vetri antisfondamento e casseforti a muro; porte blindate o rinforzate; serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Tutti i dettagli