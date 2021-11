Cassa Covid, conto salato nella Bergamasca: quinta provincia d’Italia

A precederla ci sono solo quattro grandi capoluoghi di regione: Milano, Roma, Torino e Napoli. E a seguire Bergamo, quinta provincia italiana per numero di ore di cassa integrazione autorizzate dall’Inps tra aprile 2020 e settembre di quest’anno. Il numero è mastodontico e non ha precedenti: oltre 130 milioni di ore in 18 mesi. Anche se è bene precisare che le ore autorizzate non corrispondono a quelle effettivamente utilizzate. Per dare un’idea, a livello nazionale, tra gennaio e luglio 2021 l’effettivo ricorso alla cassa è stato del 41%: su 2,1 miliardi di ore, ne sono state utilizzati 840 milioni. A tradurre l’impatto del Covid sul mondo del lavoro in termini di richieste di ore di ammortizzatori sociali è la Uil, tracciando un bilancio dopo 18 mesi di emergenza sanitaria. In tutto il Belpaese, nel periodo in questione, sono stati autorizzati oltre 6,7 miliardi di ore di ammortizzatori sociali, di cui quasi 6,4 miliardi con causale Covid-19 tra cassa integrazione ordinaria, in deroga, Fis (il Fondo d’integrazione salariale) e Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato).