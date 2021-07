«Cento chiamate in poche ore», la risposta all’appello di Framar

«C’è stata una risposta importante, sono arrivati un centinaio di curriculum in poche ore e siamo contenti. Da lunedì inizieremo a fare delle preselezioni e contattare le persone per organizzare i colloqui» racconta Simone Maffeis. Il direttore generale di Framar non può nascondere un po’ di amarezza per alcuni commenti aggressivi arrivati attraverso i social all’articolo del nostro giornale che raccontava le difficoltà della sua azienda nel trovare addetti, ma è soddisfatto del fatto che il suo, che era più un appello al territorio che uno sfogo, stia effettivamente aiutando la sua realtà a mettersi in contatto con chi cerca lavoro. E il territorio ha risposto, innegabilmente. Quando Maffeis si è rivolto alla redazione de L’Eco di Bergamo raccontando una difficoltà condivisa con altri imprenditori, non pensava di scatenare reazioni contrastanti. Ora commenta: «Con altri imprenditori della nostra provincia stiamo cercando di creare un piccolo network, perchè curriculum che non sono adatti alle posizioni aperte dalla mia azienda possono invece interessare ad altre aziende. Il progetto sta nascendo in queste settimane dopo un confronto verbale sul tema, ma vogliamo provare a rendere sistematico questo scambio».