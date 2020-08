Centri per l’impiego, c’è il maxi concorso Previste 132 assunzioni: 111 indeterminate

Un concorso pubblico di questa portata, in Provincia non lo vedevano da anni. Le ultime assunzioni, infatti, risalgono al 2007. E, nel caso specifico, le assunzioni sono parecchie: 132, di cui 111 a tempo indeterminato e 21 a termine. Finalizzate a rinforzare i Centri per l’impiego - in tutto 10 - della Bergamasca, la provincia lombarda con il più alto numero di sedi, da anni ormai carenti di personale. Basti pensare che «attualmente i dipendenti dei Centri per l’impiego sono 64», come afferma Silvano Gherardi, dirigente del settore Sviluppo e lavoro della Provincia di Bergamo. Personale che, sostiene Gherardi, «a seguito dell’applicazione della legge Del Rio e dei numerosi pensionamenti, ha subito un drastico ridimensionamento, mettendo in difficoltà l’erogazione dei servizi nelle sedi del territorio».

I profili richiesti

Il «concorsone», che a livello regionale prevede l’assunzione di 1.357 persone (di cui 1.183 con contratto a tempo indeterminato) punta alla ricerca di quattro profili: operatore del mercato del lavoro categoria C1 (ovvero in possesso del diploma di maturità), che nella nostra provincia prevede 82 inserimenti a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato; operatore del mercato del lavoro categoria D1, ovvero in possesso della laurea magistrale (26 assunzioni a tempo indeterminato e tre a termine); tecnico informatico categoria C1 (due posti fissi) e specialista informativo statistico categoria D1 (un posto fisso).