Lunedì 22 Settembre 2025
Cerchi un’occupazione? Le attività richiesta in Bergamasca
LAVORO. Dall’autista al macellaio, dal geometra alla ricamatrice. Sono 156 le occupazioni individuate dai Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo.
Come ogni settimana, sono state pubblicate le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo: sono 140 proposte, si trova un elenco sintetico a questo link.
Come candidarsi
Proposte di ogni tipo: dal verniciatore all’autista di autobus, dal macellaio al giardiniere, dall’impiegato contabile al carpentiere. È possibile candidarsi direttamente attraverso la nuova piattaforma - a questo link - esplorando le offerte e selezionando quella a cui si è interessati.
