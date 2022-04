Ceta premia i dipendenti con mille euro: «Risultati merito del lavoro di squadra»

Premi fino a mille euro: così Ceta, azienda specializzata nella produzione di sistemi di ponteggio, strutture in carpenteria metallica, riqualificazione urbana, strutture per spettacoli ed eventi sportivi , ha deciso di riconoscere il risultato di un 2021 assolutamente positivo. Di fatto, la proprietà dell’impresa di via Grumello a Bergamo ha deciso, in accordo con Rsu e Fim Cisl, di erogare un ulteriore premio in welfare, in aggiunta a quanto già concordato e distribuito nel dicembre scorso.