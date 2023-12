«Chiedilo al notaio», a Zanica consulenze gratuite il primo martedì del mese

Nuova stagione per il servizio di consulenza notarile gratuita «Chiedilo al notaio» nel Comune di Zanica. Dal 9 gennaio e per tutti i primi martedì dei mesi successivi, i cittadini – singoli o riuniti in associazioni, gruppi, comitati – e le imprese che operano nel Comune possono usufruire, su appuntamento, di un colloquio con il notaio, che dalle ore 9 alle ore 12, sarà disponibile presso la sede municipale (via Roma, 35) per rispondere a dubbi e domande in materia civile, societaria, successoria e testamentaria.