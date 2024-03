Chiusa la produzione alla Bedeschi di Lallio: lavoratori in cassa a zero ore

Dall’inizio di questo mese è chiuso definitivamente ed è in fase di dismissione il reparto di produzione della Bedeschi spa di Lallio (ex Ont), azienda metalmeccanica con sede legale nel padovano che opera nel settore della meccanica per la movimentazione di materiali sfusi, logistica dei container e laterizi e che in Bergamasca produceva nastri trasportatori. Sono in cassa straordinaria a zero ore i 21 lavoratori dell’officina, mentre l’altra ventina di impiegati resta presente in azienda ma, come già annunciato dalla direzione, sarà trasferita in una nuova sede.