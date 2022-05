Cibus, i produttori orobici ci credono. «Food italiano più forte delle paure»

Le aziende bergamasche del food puntano su Cibus, massimo evento di riferimento per il settore agroalimentare italiano. E nonostante i timori per il conflitto in atto e le sue ripercussioni, si augurano la qualità dei prodotti possa riscuotere successo presso i tanti buyer in arrivo da mezzo mondo. La manifestazione aprirà i battenti martedì a Parma: fino a venerdì prossimo sono attesi più di 60mila visitatori da tutto il mondo e oltre 3mila aziende che espongono i prodotti made in Italy.