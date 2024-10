Città Alta, al via «Forme»: il mondo del formaggio in vetrina - Foto e video

Al via la nona edizione di Forme, la manifestazione made in Bergamo dedicata al formaggio in ogni sua sfumatura, con una cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità e aperta al grande pubblico, tenutasi nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre in Piazza Vecchia. Gli appuntamenti di Forme in Italy avranno luogo in Città Alta fino a domenica 20 ottobre con un’escursione al weekend successivo per il programma del Circolo della Gastronomia Creativa.

Gli stand in Piazza Vecchia

(Foto di Bedolis)

Taglio del nastro

Presenti al taglio del nastro: Elena Carnevali, sindaca Comune di Bergamo; Giovanni Zambonelli, vicepresidente Camera di Commercio Bergamo; Roberta Garibaldi, presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico; Gabriele Borella, presidente di Coldiretti Bergamo; Roberto Amaddeo, consigliere provinciale; Francesco Maroni, presidente Progetto Forme e Alberto Gottardi, vicepresidente Progetto Forme. Ha portato i suoi saluti Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste.

Il taglio del nastro

Il concept

Il concept dell’edizione 2024 è Forme in Italy per celebrare la qualità e l’unicità dei prodotti caseari italiani, sottolineando il valore che apportano al nostro patrimonio culturale, economico e gastronomico. L’obiettivo dell’edizione 2024 è infatti quello di raccontare il legame profondo tra il formaggio e il territorio, creando una vera e propria identità culturale che unisca il formaggio italiano.

Gli stand in Piazza Vecchia

(Foto di Bedolis)

«Forme è un evento che, anno dopo anno, dimostra continuità e progresso nel contribuire alla generazione di un movimento lattiero-caseario di rilevanza nazionale e internazionale», afferma Francesco Maroni, presidente Progetto Forme. «Le attività di B2Cheese e il progetto Forme, insieme al lavoro svolto dall’associazione The Cheese Valleys per ottenere il riconoscimento come Città Creativa Unesco per la Gastronomia, hanno, in questi dieci anni, posizionato Bergamo in una posizione privilegiata nello sviluppo enogastronomico del nostro territorio, sia in città che nelle aree interne. Quest’anno Forme presenta un palinsesto didattico, culturale e convegnistico di altissimo livello, coinvolgendo stakeholder provenienti da diverse nazionalità, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la percezione di valore delle produzioni lattiero-casearie. Questo è un aspetto per noi di grande importanza e che ci vedrà fortemente impegnati nei prossimi anni».