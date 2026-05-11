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Economia / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza

LE NOMINE. Il Consiglio Generale ha approvato le linee guida del programma e la squadra del Presidente designato Matteo Zanetti.

Redazione Web
Redazione Web
Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza
Matteo Zanetti, presidente designato di Confindustria Bergamo

Bergamo

Il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo ha approvato le linee guida programmatiche e la squadra di presidenza presentate dal presidente designato Matteo Zanetti, che saranno sottoposte al voto degli associati durante l’assemblea privata del 4 giugno prossimo.

Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza
Matteo Zanetti

Nel corso della riunione di lunedì 11 maggio, Zanetti, candidato unico alla guida dell’associazione, ha illustrato la visione per il prossimo mandato: «Vogliamo continuare ad essere il riferimento delle imprese – ha sottolineato – affiancandole con servizi e strumenti sempre più mirati e portando il nostro contributo su temi chiave come innovazione, attrattività delle risorse umane, crescita e continuità aziendale, in un quadro profondamente mutato e caratterizzato da nuove criticità. Al tempo stesso saremo sempre più motore di sviluppo per il territorio, promuovendo il cambiamento e la capacità di fare sistema sugli obiettivi strategici».

«Vogliamo continuare ad essere il riferimento delle imprese – ha sottolineato Matteo Zanetti – affiancandole con servizi e strumenti sempre più mirati e portando il nostro contributo su temi chiave come innovazione, attrattività delle risorse umane, crescita e continuità aziendale»

La squadra di presidenza

La nuova squadra che affiancherà Zanetti nel primo biennio di mandato sarà composta da imprenditori espressione di diversi settori produttivi e avrà deleghe strategiche per lo sviluppo dell’associazione e del territorio.

Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza
Silvana Pezzoli
Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza
Simone Maffeis
Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza
Bernardo Sestini

A Lodovico Bussolati, ceo e presidente del gruppo Sdf, andrà la delega all’Innovazione, con focus su transizione digitale, intelligenza artificiale e trasferimento tecnologico. Massimiliano Cacciavillani, amministratore delegato di Lovato Electric, seguirà lo Sviluppo imprese, con particolare attenzione all’internazionalizzazione e alle nuove filiere industriali.
Simone Maffeis, amministratore delegato di Fra.Mar, avrà la delega a Sindacale e sicurezza sul lavoro, oltre ai temi legati alla parità di genere e all’attrattività delle risorse umane. Silvana Pezzoli, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di Sitip, guiderà l’area Education, rafforzando i rapporti con scuola, università e formazione continua.
A Bernardo Sestini, presidente e amministratore delegato del gruppo Siad, sarà affidata la delega alla Competitività, con particolare attenzione a energia, ambiente e transizione ecologica.

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Matteo Assolari
Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza
Massimiliano Cacciavillani
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Lodovico Bussolati
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Valentina Pedretti
(Foto di Sergio Agazzi)

Entreranno inoltre di diritto nella squadra, Matteo Assolari, presidente della Piccola Industria, con deleghe su sviluppo associativo, servizi e governance aziendale, e Valentina Pedretti, presidente dei Giovani Imprenditori, che seguirà temi legati alle nuove generazioni, ai new media e al passaggio generazionale.
Faranno capo direttamente al presidente le deleghe relative a strategie di territorio, infrastrutture, ufficio studi, comunicazione, credito e finanza, IVS e fiere.

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