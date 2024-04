Contratto distribuzione, dopo oltre quattro anni aumento di 240 euro

Il rinnovo

Ora il contratto nazionale della Distribuzione moderna organizzata è stato rinnovato - al momento si tratta di un’ipotesi di accordo - e resterà in vigore fino al 31 marzo 2027, con decorrenza, per la parte economica, dal 1 aprile 2023. Le parti hanno trovato la quadra su un aumento di 240 euro lordi (al quarto livello), a cui si aggiunge un una tantum di 350 euro lordi (175 euro con la retribuzione di luglio 2024, i rimanenti 175 a luglio 2025). Riguardo agli aumenti, viene considerata prima tranche quella erogata ad aprile dell’anno scorso, la seconda - di 70 euro - è fissata al 1 aprile 2024, la terza - di 30 euro - scatta il 1 marzo 2025, la quarta - di 35 euro - a far data dal 1 novembre 2025, altri 35 euro dal 1 novembre 2026 e gli ultimi 40 euro dal 1 febbraio 2027. È previsto anche l’incremento dell’indennità annua della clausola elastica del part-time, che passa da 120 a 155 euro annui.

Dopo lo sciopero la trattativa

I temi al centro

Maglie larghe per le causali di stipula, rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi. Sono considerate ragioni valide, tra le altre, per la durata di un contratto a termine fino a 24 mesi i saldi, le festività natalizie e pasquali, le nuove aperture. Sempre sul fronte normativo, è stata aggiornata la classificazione dei profili professionali e il part-time minimo sale da 18 a 20 ore settimanali. Inoltre vengono previsti ulteriori congedi retribuiti per le donne vittime di violenza, con il diritto ad astenersi dal lavoro fino a 90 giorni lavorativi per motivi connessi al percorso di protezione. Secondo il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, «l’accordo fornisce risposte economiche ai lavoratori per i prossimi anni, tenuto conto di quanto già erogato nei mesi scorsi, e introduce novità normative in un settore che è in continua evoluzione e che necessita di soluzioni specifiche».