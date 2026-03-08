Creattiva, sempre più pubblico: 53mila visitatori all’insegna delle arti manuali

Si è conclusa con ottimi risultati la 33ª edizione di Creattiva Spring, andata in scena dal 5 all’8 marzo alla Fiera di Bergamo. Oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane hanno animato la manifestazione, offrendo prodotti, materiali e dimostrazioni dedicate all’artigianato e al «saper fare», confermando la centralità della fiera per operatori del settore e appassionati di manualità.

Creattiva, boom di presenze Gli oltre 53.000 visitatori (+10% rispetto all’edizione 2025 di Creattiva Spring) hanno potuto non solo passeggiare tra gli stand per ammirare le creazioni degli espositori, ma anche partecipare a corsi, laboratori e workshop nelle aree Creattiva Academy, Creattiva Show Lab, Casa Creattiva (in collaborazione con l’azienda italiana Siser) e Master Stitch: disegno, pittura, cucito, decorazione, ricamo e personalizzazione sono stati al centro di un programma intenso, che ha trasformato la visita in un’esperienza attiva, fatta di apprendimento, sperimentazione e condivisione.

Un corso durante Creattiva

Nuove collaborazioni

L’edizione primaverile 2026 ha confermato anche il valore economico e sociale della manifestazione: la presenza di operatori specializzati, creator e realtà artigiane ha favorito scambi professionali e nuove opportunità di collaborazione, rafforzando il ruolo di Creattiva come piattaforma di incontro tra domanda e offerta nel settore dell’handmade.

«Il successo di questa edizione – ha commentato Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl – dimostra come Creattiva sia oggi molto più di un appuntamento fieristico. I numeri registrati, la qualità degli espositori e il coinvolgimento del pubblico ci restituiscono l’immagine di una comunità viva, che riconosce nella manualità un valore culturale e relazionale oltre che creativo. Continueremo a investire su contenuti, formazione e collaborazioni istituzionali per far crescere ulteriormente la manifestazione».

Focus bomboniere

Ha aggiunto Sara Camozzi, project manager di Creattiva: «Con la 33ª edizione Creattiva si è vestita di primavera, con un focus su bomboniere, cerimonie e tecniche creative che accompagnano il pubblico verso la stagione primaverile ed estiva. Accanto ai 230 espositori, la manifestazione ha confermato la sua forte dimensione esperienziale, con quattro aree di corsi gratuiti dedicate a disegno, cucito, decorazione e personalizzazione. Fiore all’occhiello si è confermata l’area ricamo nella galleria centrale, con oltre 30 scuole e associazioni provenienti da tutta Italia, dalla Sardegna alla Sicilia, che hanno portato in fiera tradizioni come ricamo, merletto e tombolo, offrendo momenti di formazione e condivisione molto apprezzati dalle visitatrici».

PreVieni in Fiera