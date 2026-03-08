Burger button
Economia / Bergamo Città Domenica 08 Marzo 2026

Creattiva, sempre più pubblico: 53mila visitatori all’insegna delle arti manuali

LA FIERA. La manifestazione dedicata all’handmade e al «saper fare» chiude con 53.000 presenze (+10% rispetto all’edizione del 2025) e si conferma il punto di riferimento di professionisti e appassionati delle arti manuali.

Redazione Web
Redazione Web
Un corso a Creattiva
Un corso a Creattiva

Bergamo

Si è conclusa con ottimi risultati la 33ª edizione di Creattiva Spring, andata in scena dal 5 all’8 marzo alla Fiera di Bergamo. Oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane hanno animato la manifestazione, offrendo prodotti, materiali e dimostrazioni dedicate all’artigianato e al «saper fare», confermando la centralità della fiera per operatori del settore e appassionati di manualità.

Creattiva, boom di presenze
Creattiva, boom di presenze

Gli oltre 53.000 visitatori (+10% rispetto all’edizione 2025 di Creattiva Spring) hanno potuto non solo passeggiare tra gli stand per ammirare le creazioni degli espositori, ma anche partecipare a corsi, laboratori e workshop nelle aree Creattiva Academy, Creattiva Show Lab, Casa Creattiva (in collaborazione con l’azienda italiana Siser) e Master Stitch: disegno, pittura, cucito, decorazione, ricamo e personalizzazione sono stati al centro di un programma intenso, che ha trasformato la visita in un’esperienza attiva, fatta di apprendimento, sperimentazione e condivisione.

Un corso durante Creattiva
Un corso durante Creattiva

Nuove collaborazioni

L’edizione primaverile 2026 ha confermato anche il valore economico e sociale della manifestazione: la presenza di operatori specializzati, creator e realtà artigiane ha favorito scambi professionali e nuove opportunità di collaborazione, rafforzando il ruolo di Creattiva come piattaforma di incontro tra domanda e offerta nel settore dell’handmade.

«Il successo di questa edizione – ha commentato Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl – dimostra come Creattiva sia oggi molto più di un appuntamento fieristico. I numeri registrati, la qualità degli espositori e il coinvolgimento del pubblico ci restituiscono l’immagine di una comunità viva, che riconosce nella manualità un valore culturale e relazionale oltre che creativo. Continueremo a investire su contenuti, formazione e collaborazioni istituzionali per far crescere ulteriormente la manifestazione».

Focus bomboniere

Ha aggiunto Sara Camozzi, project manager di Creattiva: «Con la 33ª edizione Creattiva si è vestita di primavera, con un focus su bomboniere, cerimonie e tecniche creative che accompagnano il pubblico verso la stagione primaverile ed estiva. Accanto ai 230 espositori, la manifestazione ha confermato la sua forte dimensione esperienziale, con quattro aree di corsi gratuiti dedicate a disegno, cucito, decorazione e personalizzazione. Fiore all’occhiello si è confermata l’area ricamo nella galleria centrale, con oltre 30 scuole e associazioni provenienti da tutta Italia, dalla Sardegna alla Sicilia, che hanno portato in fiera tradizioni come ricamo, merletto e tombolo, offrendo momenti di formazione e condivisione molto apprezzati dalle visitatrici».

PreVieni in Fiera

In occasione della Giornata internazionale della donna, il progetto PreVieni in Fiera ha assunto una veste dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. La galleria centrale ha ospitato uno spazio informativo e di sensibilizzazione, dove i visitatori hanno potuto conoscere la rete dei servizi territoriali e ricevere indicazioni utili sui percorsi di supporto attivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Arti (generico)
Cultura (generico)
Tradizioni
Tempo libero
Hobby
Luciano Patelli
Sara Camozzi
Promoberg Srl
Siser