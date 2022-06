Crisi grano e mais: Bergamo recupera 1.500 ettari incolti

Cambio di rotta dell’Unione Europea sui terreni incolti. Saranno tra 1.200 e i 1.500 gli ettari in provincia di Bergamo che verranno presto avviati a coltivazione . La guerra in corso ha evidenziato la debolezza e la dipendenza dell’Ue sull’approvvigionamento energetico e alimentare. La produzione ucraina incide per il 10% sul mercato mondiale del grano, il 15% sul mais e arriva al 50% per gli oli vegetali . La decisione della Ue di mettere a coltura per il 2022 le superfici finora a riposo determina un incremento di 4 milioni di ettari a livello europeo, 200mila ettari per l’Italia, 11mila per la Lombardia e una stima tra i 1.200 e 1.500 ettari per la provincia di Bergamo.