Da gennaio il nuovo «bonus anziani», ma in pochi lo riceveranno

La misura era stata varata definitivamente a marzo, ora si avvicina l’effettiva introduzione. Ma con una platea decisamente ristretta, come da previsioni. A partire dal 1° gennaio, e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, entra in vigore il nuovo «bonus anziani»: un contributo di 850 euro mensili per gli anziani in condizioni più fragili, da utilizzare per le spese di cura e di assistenza.

I parametri per usufruire del bonus

Il perimetro, come già sottolineato più volte dai sindacati, è però stringente: potranno ricevere il sussidio – fino a esaurimento fondi, il governo ha stanziato 250 milioni di euro per ciascuno dei due anni in cui sarà attiva la misura – gli anziani con più di 80 anni, con Isee non superiore ai 6mila euro, già titolari dell’indennità di accompagnamento (o che avrebbero i requisiti per riceverla; il valore attuale è di 531,75 euro) e contraddistinti da un «bisogno assistenziale gravissimo» (previa certificazione dell’Inps). In Bergamasca, secondo le stime, potrebbero rientrare nella platea dei beneficiari al massimo solo poche centinaia di anziani.

Una precisazione fondamentale: qualora venga accertato che l’assegno di assistenza non viene utilizzato (in tutto o in parte) secondo le modalità specificate, il «beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto»

850 euro al mese