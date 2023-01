Dal 18 gennaio stipendi più alti per le badanti: è ufficiale l’aumento del 9,2%

L’aumento delle retribuzioni minime di badanti, colf e baby sitter è praticamente ufficiale . L’ultimo incontro tra i sindacati e le associazioni datoriali non ha trovato alcuna mediazione, dunque resta in vigore quanto previsto dal contratto collettivo nazionale: da mercoledì scatterà automaticamente l’adeguamento all’80% dell’indice Istat per quanto riguarda le retribuzioni minime , che dallo stipendio di gennaio aumenteranno quindi del 9,2%, e del 100% per le indennità di vitto e alloggio, ovvero un +11,5%. In Bergamasca sono 13.755 gli iscritti - quasi tutte donne - al registro per badanti e colf dell’Inps.