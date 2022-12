Dalla Regione un «bonus» per il merito scolastico: ecco come ottenerlo

La Regione destina due milioni di euro per premiare gli studenti del secondo ciclo d’istruzione e di formazione professionale che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. Gli studenti coinvolti dal bando (Dote scuola merito) devono risiedere in Lombardia, avere un’età inferiore ai ventuno anni alla data di presentazione della domanda e avere conseguito i seguenti risultati: per le classi III e IV una media finale pari o superiore a nove (con esclusione del voto di Religione); classi V, media di cento e lode all’esame di Stato. Per le classi IV del sistema d’istruzione e formazione professionale, la votazione agli esami di diploma professionale deve essere pari a cento.