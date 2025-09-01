Dall’autista al cuoco fino al macellaio, sono 135 le offerte di lavoro nei centri per l’impiego

Ricordiamo che è attiva la nuova piattaforma https://offertelavoro.provincia.bergamo.it/ dove è possibile ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell’offerta e candidarsi direttamente. Si cercano molteplici figure e molto varie: dal cuoco al macellaio, dal falegname all’autista di autobus.

