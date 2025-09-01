Economia / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025
Dall’autista al cuoco fino al macellaio, sono 135 le offerte di lavoro nei centri per l’impiego
OCCUPAZIONE. Ecco le proposte di lavoro nei 10 centri per l’impiego della Bergamasca.
Bergamo
Sono attualmente 135 le offerte lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo.
Ricordiamo che è attiva la nuova piattaforma https://offertelavoro.provincia.bergamo.it/ dove è possibile ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell’offerta e candidarsi direttamente. Si cercano molteplici figure e molto varie: dal cuoco al macellaio, dal falegname all’autista di autobus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA