Economia / Bergamo Città
Lunedì 06 Ottobre 2025
Dall’autista alla commessa, ecco le offerte di lavoro in Bergamasca
CENTRI PER L’IMPIEGO. Come ogni settimana, sono state pubblicate le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo: sono 136 proposte.
Bergamo
Come ogni settimana, sono state pubblicate le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo: sono 136 proposte, si trova un elenco sintetico a questo link.
Come candidarsi
Proposte di ogni tipo: dal geometra all’addetto alla contabilità, dalla commessa all’operaio montatore. È possibile candidarsi direttamente attraverso la nuova piattaforma - a questo link - esplorando le offerte e selezionando quella a cui si è interessati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA