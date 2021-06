Dall’idraulico al cuoco e al muratore: ecco le ricerche di lavoro della Provincia di Bergamo

Cerchi lavoro? La Provincia di Bergamo ogni settimana propone le offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego.

Per candidarsi basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]



Ecco le figure ricercate

5427 ELETTRICISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17538 Perito meccanico luogo di lavoro: BERGAMO

15867 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

15881 GEOMETRA luogo di lavoro: GORLE

15903 MARMISTA luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

17638 Cuoco luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

17636 Operatore macchine lavorazione legno luogo di lavoro: PONTERANICA

17629 Elettricista luogo di lavoro: BERGAMO

15862 SALDATORE A TIG luogo di lavoro: BERGAMO

15225 IDRAULICO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17627 Muratore luogo di lavoro: STEZZANO

15914 VENDITORE luogo di lavoro: CURNO

15890 CAMERIERE ADDETTO SALA luogo di lavoro: BERGAMO

17626 Geometra luogo di lavoro: BERGAMO

17619 Disegnatore progettista luogo di lavoro: ZANICA

17617 Idraulico luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

17618 Disegnatore progettista luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

17585 Muratore luogo di lavoro: STEZZANO

17593 Autotrasportatore luogo di lavoro: SERIATE

17594 Giardiniere luogo di lavoro: GORLE

17539 Tornitore di metalli luogo di lavoro: BERGAMO