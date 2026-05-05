Dalmine, premio di redditività fino a 7.600 euro

A maggio il saldo

La prima tranche di questo premio è stata versata a settembre dell’anno scorso e tra una settimana verrà corrisposto il saldo. La differenza di importo è legata al livello con cui è inquadrato ciascun lavoratore degli stabilimenti italiani. Per gli ex 1 e 5 livello il totale corrisponde a 5.255 euro lordi, la cifra «più bassa». Il valore aumenta per gli ex livelli 5+, 5s e 6: parliamo infatti di 6.358 euro complessivi. Infine, per gli ex livello 7 e i quadri, la cifra supera i 7mila euro, attestandosi a 7.672 euro. Un riconoscimento, frutto di contrattazione sindacale con Fim, Fiom e Uilm, che quest’anno beneficia di una tassazione particolarmente vantaggiosa, grazie alla legge di Bilancio 2025, con cui, nel 2026, i premi sono tassati all’1% fino alla soglia dei 5mila euro. Ed essendo erogato in due anni diversi, il tetto dei 5mila euro non dovrebbe essere superato da nessuno.