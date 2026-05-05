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Economia / Pianura Martedì 05 Maggio 2026

Dalmine, premio di redditività fino a 7.600 euro

SALDO IL 13 MAGGIO. Corrisposto in due tranche,quest’anno beneficia di una tassazione agevolata all’1% decisa dalla legge di Bilancio.

Francesca Belotti
Francesca Belotti
Dalmine, premio di redditività fino a 7.600 euro
L’ingresso dello stabilimento di Dalmine
(Foto di Foto agazzi)

Quando si parla di premi di risultato, TenarisDalmine fa rima con il «cavallino rampante» della Ferrari. Forse le uniche due realtà italiane che corrispondono ai propri dipendenti un Pdr a doppia cifra. Quello erogato dalla Dalmine l’anno scorso (riferito al 2024) ha toccato la cifra record di 16.139 euro lordi medi per gli impiegati e di 14.264 euro lordi per gli operai, erogati a oltre 2mila dipendenti.

Quello erogato dalla Dalmine l’anno scorso (riferito al 2024) ha toccato la cifra record di 16.139 euro lordi medi per gli impiegati e di 14.264 euro lordi per gli operai, erogati a oltre 2mila dipendenti

Quello invece che sarà corrisposto il 13 maggio, con la busta paga di aprile, è il saldo del Pra, il Premio di redditività aziendale, un «pezzo» del Pdr complessivo, sempre molto atteso dai lavoratori delle sedi italiane della multinazionale specializzata nella produzione di tubi in acciaio senza saldatura.Istituito nel 1998, «distribuisce ai lavoratori una quota della ricchezza generata in proporzione al risultato economico dell’azienda» ed è quindi per sua stessa natura variabile.

A maggio il saldo

La prima tranche di questo premio è stata versata a settembre dell’anno scorso e tra una settimana verrà corrisposto il saldo. La differenza di importo è legata al livello con cui è inquadrato ciascun lavoratore degli stabilimenti italiani. Per gli ex 1 e 5 livello il totale corrisponde a 5.255 euro lordi, la cifra «più bassa». Il valore aumenta per gli ex livelli 5+, 5s e 6: parliamo infatti di 6.358 euro complessivi. Infine, per gli ex livello 7 e i quadri, la cifra supera i 7mila euro, attestandosi a 7.672 euro. Un riconoscimento, frutto di contrattazione sindacale con Fim, Fiom e Uilm, che quest’anno beneficia di una tassazione particolarmente vantaggiosa, grazie alla legge di Bilancio 2025, con cui, nel 2026, i premi sono tassati all’1% fino alla soglia dei 5mila euro. Ed essendo erogato in due anni diversi, il tetto dei 5mila euro non dovrebbe essere superato da nessuno.

Il «popolo» di TenarisDalmine a cui è riconosciuto il Pra comprende 2.157 dipendenti (dato aggiornato al 31 gennaio 2026), che lavorano negli stabilimenti di Dalmine, Sabbio, Costa Volpino, Arcore e Piombino. I premi erogati dal colosso siderurgico solleticano sempre l’attenzione dall’esterno, proprio per gli importi così elevati che si vedono in poche aziende non solo della nostra provincia, ma anche a livello nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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