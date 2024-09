Danni per l’alluvione, primi stanziamenti dalle banche: 40 milioni di euro

Banco Bpm ha messo a disposizione un plafond da 20 milioni in favore di famiglie e imprese colpite dall’ondata dal maltempo di lunedì 9 settembre. I finanziamenti, fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, a condizioni dedicate, sono frutto di un accordo siglato tra il Comune di Bergamo e diversi istituti di credito. Disponibili da subito, potranno essere impiegati per i primi e più urgenti interventi, come per supportare la liquidità di famiglie e aziende.

Gli interessati potranno rivolgersi alle seguenti sedi cittadine: in Porta Nuova, Piazza Pontida, Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina, Città Alta, Malpensata, Colognola, Valtesse, Grumellina e Longuelo.

«Banco BPM - si legge in una nota - esprime solidarietà alle persone che in questo momento stanno vivendo una situazione di grave difficoltà. Il plafond stanziato costituisce un immediato e concreto contributo per fronteggiare questa emergenza».

Anche da Bper Banca 20 milioni

Bper Banca mette a disposizione un plafond iniziale da 20 milioni di euro: prestiti fino a 50mila euro per i privati e un milione di euro per piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi, a «condizioni dedicate». Inoltre, Bper «si rende disponibile ad esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo». «Bper – commenta Luca Gotti, responsabile della direzione regionale Lombardia Ovest – è vicina ai territori e ai cittadini di Bergamo. Grazie allo stanziamento di questi primi 20 milioni, vogliamo dare un aiuto concreto a famiglie e aziende che hanno subito dei danni, con l’auspicio di poter ripristinare al più presto una situazione di normalità».

Confcommercio Bergamo e Fogalco a supporto del terziario

Confcommercio Bergamo, attraverso la Cooperativa di garanzia Fogalco, mette a disposizione delle attività del terziario colpite dall’esondazione dei torrenti Morla e Tremana, avvenuta lo scorso 9 settembre, un finanziamento agevolato.

L’iniziativa prevede finanziamenti fino a 20.000 euro, con una durata massima di 60 mesi, alla quale viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 10% dell’importo finanziato, fino a 2.000 euro. L’obiettivo è offrire un supporto concreto alle imprese danneggiate, per favorirne la ripresa e sostenere la gestione delle difficoltà economiche conseguenti all’evento calamitoso.

«Come Confcommercio da subito ci siamo prodigati per capire come essere vicini a tutti i nostri imprenditori. Grazie alla collaborazione con il nostro Consorzio fidi, Fogalco, abbiamo attivato le procedure per dare un sostegno concreto a tutti coloro che ne avranno bisogno» spiega Giovanni Zambonelli, presidente di Confcommercio Bergamo.

«Siamo vicini ai negozi, alle attività commerciali e ai pubblici esercizi che hanno subito danni dall’ esondazione perdendo merci e attrezzature - afferma Cristian Botti, presidente della Cooperativa di Garanzia Fogalco -. Diamo una mano a chi richiede finanziamenti attraverso il bando “Confidiamo nella ripresa” di Regione Lombardia, ottenendo tassi agevolati e con una spesa di istruttoria ridotta».