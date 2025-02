Dichiarazione da compilare per avere l’indicatore Isee

Per accedere ad una prestazione sociale agevolata (es. l’assegno unico universale, bonus nascite 2025 e asilo nido), così come ai servizi di pubblica utilità sempre a condizioni agevolate (es. telefono fisso, luce, gas, ecc.) è necessario essere in possesso di determinati requisiti soggettivi e alla versione aggiornata dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Le nuove regole

La nuova normativa prevede che fino a un valore complessivo di 50mila euro siano esclusi dal calcolo dell’Isee i titoli di Stato (come Bot e Btp) i buoni fruttiferi postali e i libretti postali. Altre novità (in vigore dal prossimo 5 marzo 2025) riguardano: nuove modalità di calcolo dell’Isee corrente in caso di variazioni significative della situazione lavorativa o patrimoniale del nucleo familiare; modifiche al calcolo per nuclei con persone disabili (vengono esclusi dal calcolo i trattamenti assistenziali percepiti in ragione della condizione di disabilità, se non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef); aggiornamento delle soglie per l’assegno di maternità (il valore Isee non deve essere superiore a 20.382,90 euro).