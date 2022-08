«Dietro tanti stage c’è solo sfruttamento: sì al contratto unico»

«Stage extracurriculari: una vergogna senza fine». I sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs denunciano come nella Bergamasca 2mila stagisti siano oggetto di «uno sfruttamento legalizzato» in molti settori con uno «stipendio» di 500 euro al mese senza contratto e tutele per 40 ore settimanali. La soluzione? Un contratto unico di formazione di ingresso nel mondo del lavoro