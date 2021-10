Dimissioni dal lavoro dopo il parto, oltre mille all’anno a Bergamo

Nel 2017 si contavano 1.322 convalide (989 donne e 333 uomini), 1.425 nel 2018 (1.071 donne e 354 uomini), 1.430 nel 2019 (1.051 donne 379 uomini). «L’inversione di rotta nel trend di crescita - sottolinea Danilo Mazzola, segretario Cisl di Bergamo - non va ricercata, purtroppo, in politiche familiari che finalmente contribuiscono a gestire il rapporto tra vita e lavoro, ma ancora una volta nell’arrivo della pandemia che, lo scorso anno, soprattutto tra marzo e maggio ha prodotto una perdita di posizioni da lavoro dipendente di 6.685 unità, che ha coinvolto nella maggioranza dei casi lavoratori con contratti precari (tempo determinato o somministrati). Per molte lavoratrici, in particolare nel terziario e industria, tanti rapporti di lavoro non sono stati trasformati in tempo indeterminato e, cessati a scadenza, hanno portato a vivere la propria condizione di maternità da disoccupate».

Mazzola mette in risalto il calo di 26 punti percentuali sull’anno precedente nel report dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ma punta il dito verso la carenza di un welfare capace di drenare le difficoltà e soddisfare i bisogni delle famiglie dei lavoratori.