Distinguersi come «Women excellence»: menzione speciale a Cristina Bombassei

Alle «Women at the top» è richiesta la capacità di «ispirare le future generazioni, contribuendo a un cambiamento in grado di abbattere stereotipi». Che ricoprano cariche in istituzioni pubbliche e private, imprese, nel mondo della ricerca, della cultura, dello spettacolo o dello sport poco importa. Nel caso specifico, Cristina Bombassei è consigliere e chief legacy officer di Brembo e martedì ha ricevuto la menzione speciale assegnata dal Comitato organizzatore dei We Award – Women excellence 2025. Obiettivo del premio è dare visibilità a donne che stanno contribuendo attivamente, e da protagoniste, a un cambiamento necessario. La cerimonia si è svolta al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ed è organizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e con Sky TG24.