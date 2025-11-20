Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025

Distinguersi come «Women excellence»: menzione speciale a Cristina Bombassei

IL RICONOSCIMENTO. Cristina Bombassei è stata insignita della menzione speciale «per aver ridefinito il ruolo dell’impresa come agente di progresso sostenibile, coniugando etica, innovazione e responsabilità sociale.

Cristina Bombassei
Cristina Bombassei

Alle «Women at the top» è richiesta la capacità di «ispirare le future generazioni, contribuendo a un cambiamento in grado di abbattere stereotipi». Che ricoprano cariche in istituzioni pubbliche e private, imprese, nel mondo della ricerca, della cultura, dello spettacolo o dello sport poco importa. Nel caso specifico, Cristina Bombassei è consigliere e chief legacy officer di Brembo e martedì ha ricevuto la menzione speciale assegnata dal Comitato organizzatore dei We Award – Women excellence 2025. Obiettivo del premio è dare visibilità a donne che stanno contribuendo attivamente, e da protagoniste, a un cambiamento necessario. La cerimonia si è svolta al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ed è organizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e con Sky TG24.

Cristina Bombassei è stata insignita della menzione speciale «per aver ridefinito il ruolo dell’impresa come agente di progresso sostenibile, coniugando etica, innovazione e responsabilità sociale. La sua leadership, radicata nei valori di fiducia, trasparenza e cura delle generazioni future, ha reso Brembo un modello internazionale di impatto positivo. Con il suo lavoro e il suo esempio, incarna la visione di una leadership femminile evoluta e generativa, capace di trasformare la sostenibilità in eredità concreta e duratura per persone, imprese e comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Finanza (generico)
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Cristina Bombassei
Brembo
il sole 24 ore
Financial Times