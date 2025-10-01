Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Dote scuola, libri e mostre per studenti «meritevoli»

IL BANDO. Le domande entro il 30 ottobre. Il «buono» da 500 euro spendibile anche per l’acquisto di tecnologia o per le spese d’iscrizione a corsi formativi.

Marco Conti
Marco Conti
La Dote scuola di Regione Lombardia prevede quattro tipologie di contributi per studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni
La Dote scuola di Regione Lombardia prevede quattro tipologie di contributi per studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni

Con l’avvio del nuovo anno scolastico riprendono anche le iniziative previste dalla Dote scuola di Regione Lombardia, che prevede quattro tipologie di contributi tramite altrettanti bandi (Materiale didattico, Buono scuola, Disabilità, Merito), per sostenere il percorso educativo di studenti e studentesse, dai 3 ai 21 anni, residenti in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione o formazione professionale (IeFP), favorendo la libera scelta dei percorsi educativi e contrastando l’abbandono scolastico. Si è aperta nei giorni scorsi la finestra che consente di richiedere la componente «Merito», con contributi che premiano gli studenti che si sono distinti per i risultati ottenuti negli studi, nell’anno scolastico 2024/2025.

Le domande vanno presentate entro le ore 12 di giovedì 30 ottobre 2025, esclusivamente online mediante la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it), autenticandosi tramite una delle seguenti credenziali: Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale/regionale dei servizi (Cns/Crs). Il bando è dedicato agli studenti residenti in Lombardia, che nell’anno scolastico e formativo 2024/2025 hanno frequentato le seguenti classi delle Scuole secondarie di secondo Grado del Sistema di Istruzione: terze e quarte, conseguendo una valutazione media pari o superiore a 9; quinte, conseguendo una valutazione di 100 e lode all’esame di Stato del Sistema di Istruzione. Inoltre, le classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con una valutazione finale di 100 all’esame di Diploma professionale. Il contributo consiste in un «buono» (500 euro per le classi terze e quarte; 1.500 euro sia per le classi quinte del Sistema di Istruzione e le classi quarte del Sistema IeFP), spendibile entro il 30 settembre 2026, per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, servizi culturali (mostre, spettacoli teatrali) o finalizzato a sostenere le spese di iscrizione a corsi formativi, percorsi accademici o di formazione superiore. I buoni potrebbero essere rimodulati qualora la dotazione finanziaria stabilita (pari a due milioni di euro) non fosse sufficiente per tutti gli aventi diritto. Assistenza tecnica: e-mail [email protected] e/o numero verde: 800.131.151. Info: e-mail [email protected] e/o telefono (rete fissa numero verde gratuito 800.318.318; con mobile numero 02.32323325 a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
Scuola
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Politica
politica interna
università
Marco Conti
regione lombardia