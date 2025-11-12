Dote scuola, per le famiglie fino a 24 milioni per le rette

Dopo la finestra chiusa a fine ottobre dedicata al bonus per gli studenti che si sono distinti nei risultati scolastici ottenuti lo scorso anno, si è aperta ora quella riservata alla componente «Buono scuola», contributo (24 milioni di euro) di Regione Lombardia per sostenere la spesa delle famiglie degli studenti (fino ai 21 anni non compiuti) iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie o statali, che prevedono una retta di iscrizione e frequenza nell’anno scolastico 2025/2026.