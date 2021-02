È allarme per il tessile orobico «In aprile a rischio 300 posti di lavoro»

L’andamento del settore tessile in Bergamasca preoccupa la Femca-Cisl di Bergamo e il suo segretario generale Cristian Verdi. Secondo una stima ancora provvisoria elaborata dal sindacato sarebbero circa 300 i posti a rischio immediato, che cioè alla data del 31 marzo, con il conseguente sblocco dei licenziamenti, potrebbero tradursi in posti di lavoro effettivamente persi. Femca-Cisl parla di circa 20 aziende del comparto tessile-moda costrette alla riduzione del personale o persino alla chiusura se la crisi dovesse perdurare.

Su questa lista ci sarebbero grandi nomi come realtà medio piccole e artigiane, per le quali la pandemia globale, più che innescare la crisi, ha dato il colpo di grazia di fronte a situazioni già precarie, come spiega Cristian Verdi: «Già oggi (martedì 2 febbraio per chi legge) una piccola confezione artigiana di otto persone ha chiuso la propria attività, ma l’anno scorso ha chiuso un’altra realtà con circa trenta dipendenti e in questi giorni i miei colleghi sono al lavoro su situazioni che stanno diventando critiche. La preoccupazione è che nel 2021 e soprattutto a fine marzo, se non ci sarà una netta ripresa dei consumi, qualche azienda possa arrivare a presentarci piani di riduzione del personale».