«Edilizia lavoro anche per donne, nei miei cantieri il posto c’è»

«Se ci fosse qualche donna interessata a inviarmi il suo curriculum per lavorare nei miei cantieri sono ben contento di riceverlo». L’invito arriva da Giuseppe Taramelli, imprenditore edile bergamasco, titolare dell’omonima realtà con sede a Terno d’Isola e componente del gruppo Tecnologie e materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo. Sembra una provocazione, ma è lo stesso imprenditore a spiegare le motivazioni di questo annuncio così inusuale per il settore: «L’edilizia paga una mentalità vecchia che vede i cantieri come luogo di punizione, di fango e fatica, ma non c’è solo questo nel nostro lavoro e i giovani di entrambi i sessi lo devono capire perché la situazione è drammatica».