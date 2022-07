Ex Cooperativa Legler: compratori cinesi per i negozi del tessile

Finalmente notizie positive per l’ex Cooperativa Legler, in liquidazione dal settembre 2021. Si è perfezionata in questi giorni la cessione di due negozi del ramo tessile, a Calolziocorte e Vimercate. Per un terzo, quello di Cassano, bisognerà attendere ancora qualche giorno, mentre per il negozio di Ponte San Pietro è tutto rinviato a settembre. Ad acquisirli è stata la società cinese Wtt srls. «Se l’asta per la vendita dell’immobile di Cassano, prevista per la prossima settimana, dovesse andare deserta, la società si è resa disponibile a prendere in locazione anche questo negozio. E a settembre potrebbe rilevare anche quello di Ponte San Pietro». Lo spiega Massimo Monzani, liquidatore della società.