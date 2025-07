Fare volontariato in orario di lavoro: così Telmotor sostiene il Terzo Settore

L’azienda di Bergamo, che conta 350 addetti ed è specializzata in forniture elettriche e nella distribuzione di prodotti e marchi per l’automazione industriale, ha lanciato la prima edizione di «Detto-Fatto» (da poco conclusa), per dare la possibilità ai lavoratori di fare volontariato in orario di lavoro in alcune realtà del Terzo Settore, da anni sostenute dall’azienda attraverso Community Telmotor. Chi ha aderito all’iniziativa ha così lavorato fianco a fianco con gli operatori qualificati, prendendosi cura delle persone fragili o con disabilità e delle loro famiglie.