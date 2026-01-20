Feexpo a Bergamo per promuovere relazioni oltre il digitale

«Amusement: strumento di aggregazione sociale. Dal puro divertimento alla relazione, oltre l’isolamento digitale», ha analizzato il ruolo del gioco e delle attività ricreative nella promozione della socialità e nella lotta all’isolamento digitale. L’iniziativa anticipa il convegno operativo previsto il 25 febbraio alla Fiera Feexpo di Bergamo.

Feexpo, eccellenza Made in Italy e valore sociale

L’evento ha visto interventi di rappresentanti politici, associazioni e istituzioni. Tra i relatori, Davide Lenarduzzi, Amministratore Delegato di Promoberg, ha sottolineato l’importanza strategica della fiera per Bergamo e per il settore:

«Per Promoberg è una grande soddisfazione poter tornare ad ospitare Feexpo, il salone che mette al centro la filiera dell’Amusement, un’eccellenza del Made in Italy a livello internazionale. Vogliamo sviluppare un appuntamento verticale che favorisca il confronto diretto tra buyer e operatori, creando valore non solo per Bergamo, ma per l’intero tessuto economico e sociale del settore. L’Amusement oggi svolge un ruolo fondamentale anche per la coesione e la socialità».

Il gioco come infrastruttura sociale

La conferenza stampa di presentazione a Roma Tiziano Tredese, Presidente del Consorzio Fee, ha evidenziato come il gioco possa diventare un vero e proprio strumento di relazione: accessibilità, sicurezza e cooperazione trasformano l’amusement in un’infrastruttura leggera capace di ricucire legami tra persone, generazioni e quartieri, generando fiducia collettiva e capitale sociale.

Numeri e prospettive del settore

Il comparto dell’Amusement in Italia conta oltre 6.200 imprese, principalmente PMI familiari, con 60mila addetti tra diretti e indotto e un fatturato annuo di circa 750 milioni di euro. La fiera Feexpo rappresenta dunque un’occasione per consolidare la filiera, promuovere standard di qualità e valorizzare la dimensione sociale del divertimento.

Strumenti concreti per la sicurezza e la socialità