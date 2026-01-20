Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026

Feexpo a Bergamo per promuovere relazioni oltre il digitale

L’APPUNTAMENTO. L’Amusement come strumento di socialità e sviluppo economico. La conferenza di Roma ha evidenziato il ruolo del gioco nel creare relazioni reali, contrastare l’isolamento digitale e favorire interazioni sicure, con protocolli come Safe play.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La conferenza stampa di presentazione a Roma
La conferenza stampa di presentazione a Roma

Roma

«Amusement: strumento di aggregazione sociale. Dal puro divertimento alla relazione, oltre l’isolamento digitale», ha analizzato il ruolo del gioco e delle attività ricreative nella promozione della socialità e nella lotta all’isolamento digitale. L’iniziativa anticipa il convegno operativo previsto il 25 febbraio alla Fiera Feexpo di Bergamo.

Feexpo, eccellenza Made in Italy e valore sociale

L’evento ha visto interventi di rappresentanti politici, associazioni e istituzioni. Tra i relatori, Davide Lenarduzzi, Amministratore Delegato di Promoberg, ha sottolineato l’importanza strategica della fiera per Bergamo e per il settore:

«Per Promoberg è una grande soddisfazione poter tornare ad ospitare Feexpo, il salone che mette al centro la filiera dell’Amusement, un’eccellenza del Made in Italy a livello internazionale. Vogliamo sviluppare un appuntamento verticale che favorisca il confronto diretto tra buyer e operatori, creando valore non solo per Bergamo, ma per l’intero tessuto economico e sociale del settore. L’Amusement oggi svolge un ruolo fondamentale anche per la coesione e la socialità».

Il gioco come infrastruttura sociale

La conferenza stampa di presentazione a Roma
La conferenza stampa di presentazione a Roma

Tiziano Tredese, Presidente del Consorzio Fee, ha evidenziato come il gioco possa diventare un vero e proprio strumento di relazione: accessibilità, sicurezza e cooperazione trasformano l’amusement in un’infrastruttura leggera capace di ricucire legami tra persone, generazioni e quartieri, generando fiducia collettiva e capitale sociale.

Numeri e prospettive del settore

Il comparto dell’Amusement in Italia conta oltre 6.200 imprese, principalmente PMI familiari, con 60mila addetti tra diretti e indotto e un fatturato annuo di circa 750 milioni di euro. La fiera Feexpo rappresenta dunque un’occasione per consolidare la filiera, promuovere standard di qualità e valorizzare la dimensione sociale del divertimento.

Strumenti concreti per la sicurezza e la socialità

Durante la conferenza è stato presentato Safe Play, protocollo etico-formativo che certifica le sale giochi come ambienti protetti, attenti al benessere dei minori e alla qualità delle relazioni, offrendo un modello replicabile su scala nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma
Bergamo
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
Tempo libero
Turismo
Svaghi (generico)
Davide Lenarduzzi
Tiziano Tredese
Promoberg
Consorzio Fee