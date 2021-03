Fisco, scadenze e pagamenti Vademecum per ricordare

Nel frattempo l’invio di cartelle e le procedure di riscossione sono ferme. Per la sanatoria delle cartelle 2000-2010 fino a 5.000 euro si attendono, invece, i dettagli del decreto ministeriale del Mef. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate- in un vademecum su tutte le ultime novità introdotte dal decreto sostegni. Sul sito - si spiega - sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dal decreto sostegni.

Tra le misure che riguardano l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c’è la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio).