Fondazione della Comunità Bergamasca, nuovi bandi da 1 milione di euro. Ecco le aree di intervento

I bandi 2021 promossi da Fondazione della Comunità Bergamasca in collaborazione con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Ats Bergamo. Circa 1 milione di euro per quattro aree di intervento: penale, gravi marginalità, Piani di Zona e salute mentale.

Sono stati pubblicati altri quattro bandi della Fondazione della Comunità Bergamasca per un importo complessivo di 980 mila euro a sostegno di progetti non lucrativi del Terzo settore, presentati in coprogettazione con la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Bergamo e l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (Ats).

Il 46% delle risorse è destinato a progetti di ambito sociale realizzati in attuazione dei Piani di Zona, mentre il budget del bando relativo all’area salute mentale è stato portato a 200 mila euro, con un incrementato di 50 mila euro rispetto al 2020.