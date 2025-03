Fondazione Sinergia Cer, venerdì un incontro ad Astino

Che cosa è la Fondazione Sinergia Cer

«Si tratta di un grande passo avanti per la transizione energetica del nostro territorio. I benefici ambientali si tradurranno in vantaggi economici per cittadini e imprese, oltre a offrire nuove opportunità di accesso ai bandi per i Comuni. Inoltre, il 25% delle premialità della Fondazione Sinergia CER sarà destinato a progetti sociali per contrastare la povertà energetica», dichiara Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica e all’Ambiente.