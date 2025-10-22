Burger button
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Formazione professionale: fondi per progetti all’estero

IL BANDO. La Regione mette a disposizione 4 milioni di euro divisi su due anni. Due le tipologie d’intervento destinate a studenti e docenti di IeFp e Ifts.

Marco Conti
Marco Conti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Giovani in un’officina meccanica per la formazione professionale in una foto d’archivio
Giovani in un’officina meccanica per la formazione professionale in una foto d’archivio

Aperto il nuovo bando regionale destinato agli studenti dei percorsi (anni 2025/2026 e 2026/2027) d’Istruzione e formazione professionale (IeFp) e d’ Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) interessati a esperienze formative all’estero. Più nello specifico, l’iniziativa si articola su due tipologie di bonus: 1) linea A - Progetti di mobilità internazionale (destinatari studenti, anche appartenenti a classi diverse, sia ordinamentali, sia duali; inoltre, docenti accompagnatori), finalizzata al sostegno di Progetti formativi all’estero; 2) linea B (per direttori, docenti, tutor e, in generale, figure professionali che svolgono un ruolo di rappresentanza delle istituzioni formative e scolastiche) - Azioni a supporto della mobilità internazionale, finalizzata al rimborso di missioni ed iniziative dedicate alla partecipazione a reti di collaborazione e di scambio con Enti formativi e realtà aziendali estere, nel quadro delle relazioni internazionali istituzionali di Regione Lombardia. Possono partecipare al bando (a beneficio dei propri studenti) le istituzioni formative accreditate nella Sezione A dell’Albo regionale, gli Istituti professionali di Stato che realizzano percorsi di IeFp in regime di sussidiarietà; inoltre, nei casi di attivazione di percorsi di Ifts, le istituzioni scolastiche e gli enti formativi accreditati capofila di Ats (Associazione temporanea di scopo) e le fondazioni Its Academy aventi sede in Lombardia.

Il bando

Complessivamente il contributo (a fondo perduto) messo a disposizione (in particolare per viaggio, vitto, pernottamento, corsi di lingua straniera) ammonta a quattro milioni di euro, suddivisi equamente (due milioni) per l’anno in corso e per quello 2026/27. Le domande vanno presentate online tramite la piattaforma dedicata a Bandi e Servizi (link: www.bandi.regione.lombardia.it) per l’anno formativo in corso entro le ore 12.00 del 2 marzo 2026. Per l’anno formativo 2026/27, la finestra sarà dalle ore 12.00 del 1° settembre 2026 alle ore 12.00 del 1° marzo 2027. Con apposita comunicazione (pubblicata sempre sulla stessa piattaforma), sarà reso noto l’eventuale esaurimento delle risorse stanziate per ciascun anno formativo; le eventuali domande pervenute dopo lo stanziamento, saranno raccolte in overbooking. Per informazioni relative ai contenuti del bando, scrivere all’email [email protected], oppure telefonare ai seguenti recapiti: 02.67650408/9. Per assistenza tecnica, contattare il numero verde 800.131151.

Marco Conti
