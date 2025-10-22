Formazione professionale: fondi per progetti all’estero

Aperto il nuovo bando regionale destinato agli studenti dei percorsi (anni 2025/2026 e 2026/2027) d’Istruzione e formazione professionale (IeFp) e d’ Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) interessati a esperienze formative all’estero. Più nello specifico, l’iniziativa si articola su due tipologie di bonus: 1) linea A - Progetti di mobilità internazionale (destinatari studenti, anche appartenenti a classi diverse, sia ordinamentali, sia duali; inoltre, docenti accompagnatori), finalizzata al sostegno di Progetti formativi all’estero; 2) linea B (per direttori, docenti, tutor e, in generale, figure professionali che svolgono un ruolo di rappresentanza delle istituzioni formative e scolastiche) - Azioni a supporto della mobilità internazionale, finalizzata al rimborso di missioni ed iniziative dedicate alla partecipazione a reti di collaborazione e di scambio con Enti formativi e realtà aziendali estere, nel quadro delle relazioni internazionali istituzionali di Regione Lombardia. Possono partecipare al bando (a beneficio dei propri studenti) le istituzioni formative accreditate nella Sezione A dell’Albo regionale, gli Istituti professionali di Stato che realizzano percorsi di IeFp in regime di sussidiarietà; inoltre, nei casi di attivazione di percorsi di Ifts, le istituzioni scolastiche e gli enti formativi accreditati capofila di Ats (Associazione temporanea di scopo) e le fondazioni Its Academy aventi sede in Lombardia.