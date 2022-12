Frenata legno-arredo: «Invasi da prodotti cinesi, indiani e turchi»

Dopo gli ottimi andamenti di inizio 2022 (+24,5% nel primo trimestre e +22,2% nel primo semestre), il valore delle vendite del comparto legno-arredo riferito al periodo gennaio-settembre è sceso al +17,7%. L’export della filiera, che rappresenta il 41% del totale, a settembre segnava +14% sul 2021 (era +16,3% nei primi sei mesi 2022) con un valore pari a circa 3,2 miliardi di euro, mentre il mercato interno si è fermato al +20,5% (era +26,7% nei primi sei mesi) per un valore di 4,7 miliardi di euro. Il rallentamento si sta confermando nel finale d’anno, pur in un quadro ancora positivo, con una stima di chiusura al +12% (+8,1% per l’arredo e +17,1% per il legno). Sono dati del Monitor del Centro studi di FederlegnoArredo, al quale hanno partecipato oltre 450 aziende che per vendite totali hanno superato i 7,9 miliardi di euro nel periodo considerato, di cui oltre 250 del mondo dell’arredamento e poco più di 200 del settore legno.